Zeugen gesucht Mehrere Körperverletzungen bei Faschingszug in Schönau

Ein Sanitäter ist am Samstagabend beim Fasching in Schönau (Landkreis Rottal-Inn) mit einer Flasche beworfen und am Kopf verletzt worden. Bei dem Umzug wurden zudem ein Feuerwehrmann und eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes verletzt.