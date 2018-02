150. Todestag Wie König Ludwig I. Ostbayern prägte

Er ist zwar nicht so populär wie der Märchenkönig, trotzdem hat er mit der Befreiungshalle und der Walhalla Niederbayern und die Oberpfalz geprägt: Die Rede ist von König Ludwig I. von Bayern. Am 29. Februar 1868 - also fast auf den Tag genau vor 150 Jahren - starb der Monarch im Alter von 82 Jahren.

Von: Von Siegfried Höhne