"Leitkültür" bei der CSU? Wahlplakat in Passau sorgt für Verwirrung

Witzig oder Vandalismus? In Passau hat ein CSU-Wahlplakat für Verwunderung und Verwirrung gesorgt. Auf dem großflächigen Plakat an der B12 steht: "Integration: Leitkültür leben!"

Ein vermutlich nicht CSU-naher Unbekannter hatte das Plakat manipuliert. Wie Raimund Kneidinger von der CSU-Geschäftsstelle in Passau dem BR sagte, soll besagte Wahlwerbung möglichst schnell entfernt werden. Die in diesem Fall zuständige Deutsche Städtereklame sei informiert.

Lustiger Scherz oder mutwillige Zerstörung?

Kommentieren wollte der CSU-Geschäftsführer das manipulierte Wahlplakat nicht. Man könne es sicherlich nett und witzig finden. Allerdings seien in den vergangenen Wochen unzählige CSU-Wahlplakate zerstört und beschmiert worden. Der Vandalismus sei noch nie so groß gewesen wie in diesem Bundestagswahlkampf.

"Wieder alles in Ordnung zu bringen, ist brutal viel Arbeit. So macht es auch keinen Spaß mehr." Raimund Kneidinger, CSU-Geschäftsstelle

Unterdessen ist es fraglich, wie genau die vermeintlichen Spaßvögel das Plakat manipulieren konnten. Denn es handelt sich nicht um weiße Punkte-Aufkleber. Offenbar muss das "getürkte" Plakat auf professionelle Art neu gestaltet, ausgedruckt und in einer heimlichen Aktion angebracht worden sein.

Scheuer: nie dagewesene Zerstörungswut

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hatte zum Leitkültür-Plakat der "Passauer Neuen Presse" gesagt, auch wenn sich da ein vermeintlich lustiger Zeitgenosse verewigt habe, sei es nichts anderes als Vandalismus. Auch er beobachte eine noch nie dagewesene Zerstörungswut von Chaoten und Demokratiefeinden. Das habe mit fairem Wahlkampf nichts mehr zu tun, so Scheuer.