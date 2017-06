Frösche sind Ruhstorfern zu laut: Jetzt ist Schluss mit dem Gequake

"Die Gemeinde Ruhstorf hat die artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung bekommen, damit die besonders geschützten Wasserfrösche wie Teich- und Seefrösche umgesiedelt werden können. Ein Experte kann die Frösche mit einem Kescher aus dem Teich holen und in ein anderes geeignetes Gewässer umsiedeln. Viel Sinn macht es in diesem Fall aber nicht, weil in zwei Wochen die Balzzeit der Frösche, in der sie bekanntlich den meisten Lärm machen, eh vorbei ist. Und: Es ist auch bekannt, dass Frösche immer wieder an ihren Geburtsplatz zurückkehren."