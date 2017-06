Landshuter Hochzeit - langsam wird es ernst: Gestern Probe, heute Begleitausstellung

Am Freitagabend wird die Begleitausstellung zur Landshuter Hochzeit eröffnet. Sie trägt den Titel "Im Visier". Rund 40 namhafte Künstler haben Werke bereitgestellt, die sich mit dem historischen Festspiel beschäftigen. So ist zum Beispiel eine Kinderzeichnung des kürzlich verstorbenen Künstlers Fritz Koenig zu sehen. Sie zeigt den Hochzeitszug in den frühen 30er-Jahren. Von der Bildhauerin Marlene Neubauer-Woerner wird das Bronzerelief "Das Brautpaar" zu sehen sein. Die Ausstellung ist in der kleinen Galerie und dem Foyer des Rathauses zu sehen. Sie dauert bis zum 23. Juli.

Zwei weitere Proben stehen noch bevor

Ein künftiger Ritter beim Proben auf dem Pferd.

Die Kostüme am Donnerstag konnten die rund 2.400 Laiendarsteller noch daheim lassen, geprobt wurde in ziviler Kleidung. Das farbenprächtige Mittelalterspiel ist bis ins Detail geplant. Bis zum Beginn der Landshuter Hochzeit am 30. Juni stehen noch zwei weitere Wiesenproben an. Am 24. Juni findet mit dem "Turnierhof des Herzogs" die Generalprobe statt.

Großer Festzug durch die Altstadt

Die Landshuter Hochzeit findet alle vier Jahre statt. In diesem Jahr wird die historische Hochzeit vom 30. Juni bis 23. Juli gefeiert. An jedem der vier Wochenenden ziehtein großer Festzug durch die Altstadt mit etwa 2.400 mittelalterlich gekleideten Figuren, vom Kaiser über den Fürst und Gesandten bis zum Bettler.

Mehr Sicherheit

Damit alles friedlich verläuft, wurde ein verschärftes Sicherheitskonzept für das Spektakel vorgestellt. Weder Polizei noch Veranstalter haben Hinweise auf konkrete Gefahren rund um die Landshuter Hochzeit. Dennoch wollen beiden Seiten aufmerksam sein. Polizei und Sicherheitsdienst werden deshalb noch mal personell verstärkt, die Videoüberwachung wird ausgeweitet. Wie die Polizei mitteilt, ist es verboten, Drohnen über dem Veranstaltungsgelände in die Luft zu schicken.

Die Landshuter Hochzeit wurde im April als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet. Bayerns Kunstminister Ludwig Spaenle (CSU) verlieh dem Veranstalterverein "Die Förderer" eine entsprechende Metalltafel. Der Verein hatte sich intensiv um die Aufnahme als immaterielles Kulturerbe bemüht.

"Die Landshuter Hochzeit zählt durch ihre hervorragende Bedeutung für die Stadt Landshut und seine überregionale Ausstrahlung zweifelsohne zu den bekanntesten historischen Festspielen." Kunstminister Ludwig Spaenle