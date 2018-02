"report München" Landshuter Betriebe reagieren auf Foodwatch-Kritik

Nach dem Bericht von "report München" in der ARD über gravierende Mängel bei Lebensmittelbetrieben in Bayern haben zwei Unternehmen aus Landshut nach eigenen Angaben reagiert. Die Verbraucherschutz-Organisation Foodwatch hat Kontrollberichte des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen öffentlich gemacht.

Schimmel im Keller

Danach stießen Lebensmittelkontrolleure im Jahr 2016 in der Obstkelterei J. Gärttner in Landshut auf "stark verschimmelte und feuchte Kellergewölbe", in denen "in nur unzureichend abgedeckten, offenen Lagertanks unterschiedlicher Größe Säfte, Weine und Zuckerlösungen vermischt werden".

Umzug in neues Gebäude

Die kaufmännische Geschäftsführerin der Obstkelterei, Marlene Biebl, sagte am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk, bei einer erneuten Kontrolle sei nichts mehr festgestellt worden. Außerdem sei das Unternehmen dabei, die alten Räume der Kelterei mit den Lagertanks in der Schönbrunner Straße in Landshut zu verlassen und in ein moderneres Anwesen im benachbarten Altdorf zu ziehen. Auf die Frage, ob damit nach ihrer Ansicht die Beanstandungen erledigt sind, sagte sie nur kurz: "Ja."

"Ich habe meine Lektion gelernt"

Thomas Bauer, der Inhaber des ebenfalls kritisierten Cafés Belstner in der Innenstadt von Landshut, sagte dem BR am Mittwoch: "Ich habe meine Lektion gelernt." Bei einer erneuten Kontrolle im Oktober 2017 seien "keine Mängel" festgestellt worden.

Seit drei Jahren abgelaufen

In den von Foodwatch veröffentlichten LGL-Berichten heißt es, in dem Café seien im September 2016 "mittelgradige Mängel" festgestellt worden, etwa Produkte, deren Mindesthaltbarkeit seit drei Jahren abgelaufen waren. Außerdem herrsche in dem Betrieb "deutlicher Reinigungsbedarf". Café-Belstner-Inhaber Bauer zeigte sich nach den Kontrollen einsichtig. Er sagte: "Bei so einem alten Haus ist mehr Risiko da, dass etwas nicht passt."

Zuerst hatten "report München" und die Landshuter Zeitung über die Reaktionen der Betriebe in Landshut berichtet.