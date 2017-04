Grundstückspreise steigen In Landshut wird es immer teurer

Die Grundstückspreise in Landshut ziehen weiter an. Das ist das Ergebnis der aktuellen Bodenrichtwerte. Sie sind gestern Nachmittag vorgestellt worden.

Die Bodenrichtwerte zeigen die Wertentwicklung aller Grundstücke im Stadtgebiet. In den vergangenen Jahren ist das Preisniveau deutlich gestiegen. Im Stadtteil Auloh am Rande Landshuts hat es sich beispielsweise annähernd verdoppelt. Die Nachfrage ist weiterhin groß, weiß der Vorsitzende des Gutachterausschusses Maximilian Karl.

"Da muss man schon zum Teil sehr genau betrachten, welches Objekt kauf ich mir denn eigentlich. Der Verkäufer kann im Prinzip im Moment sehr viel anbieten, auch nicht immer in der höchsten Qualität. Die Käufer akzeptieren heute mehr als noch vor zehn Jahren." Maximilian Karl

Ein Grund: Landshut "boomt" und wächst deutlich schneller als vorhergesagt. Die Folge ist ein knappes Angebot.

Weitere Preissteigerung absehbar

Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) will unter anderem den sozialen Wohnungsbau vorantreiben. Experten gehen davon aus, dass die Preise auch in den kommenden Jahren anziehen werden, möglicherweise aber nicht mehr so extrem wie zuletzt.