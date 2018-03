Treffen in Deggendorf Landeselternvereinigung lobt G9 - und will Nachbesserungen

Unter dem Motto "Gymnasium 9.0" hat in Deggendorf die zweitägige Landesversammlung der Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern begonnen. Neben Lob für die Rückkehr zum G9 stellten die Eltern auch Forderungen an Minister Spaenle.

Von: Harald Mitterer