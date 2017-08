Auf Kollisionskurs Kreuzfahrten auf Bayerns Flüssen laufen aus dem Ruder

Wo zuvor amerikanische Touristen in der Sonne lagen, stehen mitten in der Nacht Feuerwehrmänner zwischen Trümmerteilen und Glassplittern. An das einstige Führerhaus der "Viking Freya" erinnern nur mehrere abgerissene Kabelstränge und verbeulte Metallplatten.

Schiffsunglück in Erlangen

Es sind Bilder aus dem Herbst 2016. Damals rammte das Kreuzfahrtschiff auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal eine Brücke bei Erlangen. Zwei Besatzungsmitglieder starben bei dem Unfall. Ursache war laut Polizei menschliches Versagen, die 33- und 49-jährigen Männer aus Ungarn hatten das Führerhaus nicht rechtzeitig eingefahren.

"Branche wächst zu schnell, das Personal ist unerfahren"

Glaubt man Insidern, so müssen dieser und weitere Unfälle auch vor dem Hintergrund der in der Branche herrschenden Verhältnisse gesehen werden. Demnach spielen einige Reedereien mit dem Leben der Besatzungen: Zwar stellten Havarien bisher eine Ausnahme dar, doch wachse die Branche zu schnell. Längst sei sie auf Kollisionskurs.

"Wenn du auf der Brücke stehst, kannst du nur hoffen, dass dir erfahrene Kollegen entgegenkommen. Du weißt nie, mit wem du es zu tun hast. Fakt ist aber, dass die Branche so schnell gewachsen ist, dass es viel zu wenig gutes Personal gibt. Die Erfahrung fehlt oft." Ein Schiffsführer

Die Branche wächst: Ein Schiff reiht sich auf der Donau bei Regensburg ans andere.

Schiffsführer, die anonym bleiben wollen, berichten dem Bayerischen Rundfunk unabhängig voneinander über Missstände in der Branche. Ruhezeiten würden aufgrund von Personalmangel häufig nicht eingehalten. Bordbücher passe man an. Auch seien mitunter nur zwei, statt der oft vorgeschriebenen drei Schiffsführer an Bord. Fährt ein Schiff unter solchen Bedingungen 24 Stunden, steht jeder von ihnen geschätzte zwölf Stunden am Ruder. Unterbemannung nennt man das im Fachjargon.

Nur ein Profi an Bord

"Unterbemannung kommt vor […] Das Risiko wird aber mitunter eingegangen, weil die Kontrolldichte recht gering ist. Ohnehin ist es nur eine Ordnungswidrigkeit. Und wir wissen, wenn die Wasserschutzpolizei an Bord war, dann haben wir erst einmal eine Zeit lang Ruhe." Ein Schiffsführer

Ein anderer Schiffsführer berichtet, dass häufig zwar drei Schiffsführer an Bord seien, aber nur einer das Schiff beherrsche.

"Der zweite Mann kann vielleicht auf geraden Strecken eingesetzt werden und der dritte ist eigentlich nur an Bord, damit man bei einer Kontrolle drei Schiffsführer nachweisen kann. In solchen Fällen hängt sehr viel am ersten Schiffsführer. Er kommt kaum mehr zur Ruhe. Er muss für jedes schwere Manöver und jede komplizierte Strecke ran. Außerdem muss er unterschreiben, wenn Fracht geliefert wird, eine Firma an Bord kommt und er muss Gäste begrüßen und so weiter. Ruhezeiten kann man so nicht einhalten." Ein Schiffsführer

Komplexe Strecke durch Niederbayern

Die Donau zwischen Straubing und Vilshofen ist ein besonders anspruchsvoller Streckenabschnitt für Kapitäne.

Erfahrung von Schiffsführern ist besonders auf schwierigen und schmalen Streckenabschnitten gefragt: Auf der niederbayerischen Donau etwa, zwischen Straubing und Vilshofen. Auch die dort zuständige Wasserschutzpolizei Deggendorf berichtet, dass es gelegentlich an der Erfahrung der Schiffsführer mangele. Aus Sicht der Beamten erhöhen zudem eng gesetzte Fahrpläne den Druck auf die Besatzungen.

Tatsächlich fährt die Branche unter Volllast: Die Reisen an Bord der Schiffe stehen insbesondere bei ausländischen Touristen, etwa aus den USA oder aus Australien hoch im Kurs. Drei Länder in acht Tagen, sechs Hafenstädte entlang der Donau für umgerechnet rund 2.300 Euro in der günstigsten Kabine - damit locken Reedereien und Reiseveranstalter Menschen an Bord.

Viking River Cruises sieht bei sich keine Versäumnisse

Touristengruppe geht in Regensburg gerade an Land.

450 Millionen Euro haben die Firmen laut dem europäischen Branchenverband IG River Cruise zuletzt in Deutschland erlöst. Als Marktführer gilt eigenen Angaben zufolge die Firma Viking River Cruises. Im Internet wirbt sie mit ihren extra langen und modernen Schiffen. Auch die havarierte "Freya" zählte dazu. Zu Fragen rund um Arbeitsbedingungen und zu mehreren Unfällen im vergangenen Jahr äußert sich das Unternehmen nicht. Per E-Mail teilt ein Sprecher nach mehreren Nachfragen lediglich mit:

"Der Schutz und die Sicherheit unserer Gäste und unserer Crew stehen für uns stets an erster Stelle. Seit fast 20 Jahren befahren wir Flüsse in Europa und wir halten uns an alle örtlichen Gesetze und Vorgaben. Das betrifft auch alle Regelungen, die mit der Rekrutierung, der Ausbildung und dem Wohlergehen unseres Personals zu tun haben." Stellungnahme Viking River Cruises

Unterdessen unterstreicht der Branchenverband IG River Cruise mit Sitz in Basel, dass er sich für die Einhaltung von Regeln und Gesetzen einsetze. Über Missstände, wie sie Schiffsführer ansprechen, liegen dem Verband laut einer Stellungnahme keine Informationen vor. Einen Zusammenhang zwischen Unfällen und Ausbildungsstand des Personals sieht der Verband nicht. Ziel sei es stets, Schiff und Passagiere unfallfrei ans Ziel zu bringen. Die Reedereien würden ihre Leute regelmäßig schulen, allerdings sei der Personalbedarf in der Branche groß:

"Auf allen Schiffen sind durchschnittlich 35 bis 40 Mitarbeitende im Hotelbereich und bis zu zehn im nautischen Bereich. Als Schätzung: Bei angenommenen 200 Schiffen, welche die bayerischen Wasserstraßen regelmäßig befahren, dürften so zwischen 7.000 und 9.000 Crewmitglieder zählbar sein […] Viele davon sind solche, die mehrere Saisons bleiben. Ein sehr großer Teil aber muss jedes Jahr neu rekrutiert werden." Daniel Buchmüller, Präsident IG River Cruise

Viele Schiffe fahren unter Schweizer Flagge: Warum nur?

Unterwegs unter Schweizer Flagge

Der Verband gibt dabei zu, dass Reedereien entstehende Kosten nicht mehr eins zu eins an Kunden weitergegeben werden. Branchenkenner verweisen vor diesem Hintergrund darauf, dass die Reedereien versuchen, mit Methoden aus der Hochseeschifffahrt Gewinn zu machen. Demnach sei es kein Zufall, dass viele Schiffe unter Schweizer Flagge fahren: Basel und Baar gelten aufgrund niedriger Steuern und vergleichbar laxem Kündigungsrecht als beliebte Standorte bei großen Reedereien. Auch die Europa-Zentrale des amerikanischen Unternehmens Viking Cruises befindet sich in Basel. Konkurrent Scylla mit Schiffen wie der MS Swiss Pearl sitz seit kurzem in Baar. Die Gemeinde im Kanton Zug gilt seit 2016 als steuergünstigste Kommune der Schweiz.

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung kontrolliert die Fahrrinne auf der niederbayerischen Donau.

Verboten sind die Praktiken nicht, dennoch sieht sich auch das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mit der Entwicklung konfrontiert: Spezialisten wie Hubert Griepe setzen sich in Kooperation mit europäischen Polizeibehörden mit Arbeitsrechts- und Sozialrechtsverstößen sowie mit Formen von Ausbeutung und illegaler Beschäftigung auseinander. Griepe spricht von Verschleierungstaktiken mancher Firmen:

"Während die Reedereien mitunter in der Schweiz sitzen, wird Personal gerne in Zypern oder Malta angeheuert. Eingesetzt wird es dann europaweit, also auch in Bayern. Die Beweisführung, wo Sozialabgaben zu zahlen sind, wird komplex. Unternehmen schaffen Konstrukte, die uns die Arbeit schwer machen. Klar ist, dass nur am Personal gespart werden kann. Die Kosten für Treibstoff und Schleusen können sie nicht beeinflussen." Hubert Griepe, Landeskriminalamt Bayern

Komplexe Unternehmensstrukturen

Strand bei Larnaca, Zypern

Wie schwer Unternehmensstrukturen in der Branche zu durchschauen sind, zeigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hof aus jüngster Zeit: So stand eine in Bayern ansässige Gesellschaft im Verdacht, Sozialabgaben im großen Stil hinterzogen zu haben. Die Firma fungierte als Betreiber von Kreuzfahrtschiffen für ein großes österreichisches Reiseunternehmen. Laut Staatsanwaltschaft Hof wurden die Ermittlungen eingestellt, weil nicht geklärt werden konnte, ob das Personal in Deutschland oder Österreich sozialversichert hätte werden müssen. Unabhängig vom Ermittlungsergebnis forderte die Rentenversicherung 1,5 Millionen Euro von der Firma.

Auch dem Bayerischen Rundfunk liegen Arbeitsverträge vor, die osteuropäische Besatzungsmitglieder bei sogenannten Bemannungsagenturen auf Zypern oder Malta unterzeichnet haben. Heute fahren die Männer an Bord der Schiffe namhafter Reedereien über Main und Donau, wo sie im nautischen Bereich oder in der Gastronomie arbeiten. Während Gewerkschaften über Sozialdumping klagen, weisen auch Fachleute auf die Nachteile hin, die mit solchen Verträgen verbunden sein können.

"Nach einem längeren Prozess ist inzwischen zwar klargestellt, dass die Mindestlohnregelungen Deutschlands gelten, wenn die Beschäftigten hier eingesetzt sind. Die sonstigen Bedingungen richten sich aber nach dem Recht, nach dem der Arbeitsvertrag geschlossen wurde. In konkreten Fällen kann es für Arbeitnehmer schwierig werden, Rechte geltend zu machen, wenn es etwa zu Konflikten mit dem Arbeitgeber oder Schadensfällen kommt. Entweder müssen Sie nach Zypern reisen und sich dort einen Anwalt nehmen oder Sie suchen einen Spezialisten, der sich mit dem spezifischen Recht auskennt. Damit haben Sie erhebliche Zusatzaufwendungen, wenn Sie ein Verfahren führen wollen." Stefan Oeter, Professor für Völkerrecht und ausländisches Öffentliches Recht, Universität Hamburg

Wer ist verantwortlich?

Eine Begleiterscheinung der komplizierten Firmengeflechte sind unklare Verantwortlichkeiten, wenn Einrichtungen des Bundes wie Schleusen oder Markierungstonnen entlang der Flüsse beschädigt werden. Kann kein Verantwortlicher ermittelt werden, bleibt der Steuerzahler auf den Kosten sitzen.

"Den Schadensverursacher zu ermitteln, ist in der Praxis nicht immer ganz einfach. Manchmal ist er schon über alle Berge, wenn wir den Schaden bemerken. Sollten wir den Verursacher aber haben, ist das noch keine Gewähr dafür, dass wir auch an das Geld kommen. Mitunter haben wir es mit Firmengeflechten zu tun, bei denen es nicht leicht ist, den Verantwortlichen zu ermitteln. Vorsichtig geschätzt bleiben wir in unserem Zuständigkeitsbereich jährlich auf Kosten im fünfstelligen Bereich sitzen." Paul Marcus Schäfer, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Regensburg

Unabhängig von den Arbeitsbedingungen an Bord gehen bayerische Behörden aber noch einem weiteren Verdacht nach: Nach BR-Informationen sollen Abwässer aus Bordkläranlagen der Schiffe ungefiltert und illegal in Flüsse geleitet worden sein. Ermittlungen laufen.