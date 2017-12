Nach dem Fund einer Fliegerbombe müssen in Regensburg rund 3.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten auf dem sogenannten Dörnberg-Areal am Rande der Altstadt entdeckt worden. Die Polizei hofft, dass die Bombe am frühen Abend entschärft werden kann. Von Andreas Wenleder und Uli Scherr [mehr - Oberpfalz | zur Bildergalerie mit Informationen: Fliegerbombe in Regensburg - 3.000 Anwohner müssen Wohnungen verlassen ]