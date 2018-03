Chinesische Verhältnisse In Niederbayern gibt es zu viele Männer

Männerüberschuss in Niederbayern. In der Region leben in bestimmten Altersgruppen viel mehr Männer als Frauen. Das belegen Zahlen des Landesamts für Statistik. Das macht für viele Männer die Partnersuche schwierig.

Vier Männer und vier Frauen sind zum Speed-Dating nach Deggendorf gekommen. Einer von Ihnen ist Martin aus dem Landkreis Straubing-Bogen. Er ist Anfang 40 und seit zwei Jahren Single. Die Partnersuche ist nicht einfach, sagt er.

"Das ist mühselig. Für die Disko bin ich eigentlich zu alt, deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Vielleicht passt es ja. Mal sehen, was sich ergibt." Martin

Regionale Unterschiede

So wie Martin geht es immer mehr Männern in Niederbayern. Es gibt hier schlichtweg zu viele von Ihnen. Auf 100 Frauen zwischen 20 und 44 Jahren kommen nach Angaben des Landesamts für Statistik im ganzen Regierungsbezirk rund 110 Männer. In einzelnen Regionen ist der Unterschied sogar noch größer. Während in den großen Städten Passau und Landshut das Verhältnis fast ausgeglichen ist, ist es in den Landkreisen Landshut, Kelheim und Regen, sowie in der Stadt Straubing deutlich größer. Hier kommen auf 100 Frauen im Alter zwischen 20 und 44 Jahren 117 Männer. Getoppt wird das nur noch vom Landkreis Dingolfing-Landau. Hier sind es sogar 123 Männer.

Eine besorgniserregende Zahl, findet der Passauer Soziologe Thorsten Benkel. China sei wegen der Ein-Kind-Politik hier immer ein Beispiel. Hier gehe die Rechnung nicht mehr auf: "Wenn das Verhältnis etwa bei 105 Männern zu 100 Frauen liegt, geht das noch", sagt Benkel.

"Bei 120 zu 100 sind das fast chinesische Verhältnisse." Thorsten Benkel

In diesen Regionen müssten sich die Männer überlegen, ob sie wegen des Beruf oder der Familie in der Heimat bleiben wollen oder in eine Gegend ziehen, wo es leichter ist, eine Partnerin zu finden.

Anders als in China liegt es in Niederbayern aber natürlich nicht daran, dass die Eltern nur männlichen Nachwuchs haben wollen. Bei der Geburt ist das Verhältnis noch weitgehend ausgeglichen. Erst bei den jungen Erwachsenen klafft die Schere zunehmend auseinander.

Die Niederbayerinnen sind viel mobiler

Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen bleiben in Niederbayern viele Männer lange zuhause im Elternhaus. Sie sind zudem weniger mobil als die Niederbayerinnen, die es oft auch wegen der fehlenden Berufsaussichten in die größeren Städte zieht. Denn Niederbayern ist stark industriell, handwerklich und landwirtschaftlich geprägt. Jobs für gut ausgebildete Frauen sind hier oft selten. Während etwa die starken Automobil- und Zulieferfirmen in der Region Männer nur so anziehen, ist Niederbayern für Frauen offenbar weniger attraktiv.

Bei den Männern könne das Frustration auslösen, sagt Thorsten Benkel von der Universität Passau, denn Frauen könnten sich ihre Partner viel bewusster aussuchen.

"Das wissen die Frauen ja teilweise nicht, wie das Geschlechter-Verhältnis ist. Aber man merkt einfach, dass man als Frau begehrter ist. Dann haben die Männer im Ergebnis nicht mehr so viel Auswahl, müssen in einen Konkurrenzkampf eintreten und dann gibt es Frustration." Thorsten Benkel

"Männer ohne Ende"

Auch Partnervermittlerin Karin Biermeier, die das Speed-Dating in Deggendorf organisiert, hat diese Entwicklung bemerkt: "Gerade bei den Jungen um die 30. Da gibt es Männer ohne Ende. Viel mehr Männer als Frauen." Es mussten schon Speed-Dating-Termine verschoben werden, weil sich gerade bei jüngeren Gruppen keine Teilenehmerinnen fanden. Doch heute hat es geklappt. Martin aus dem Landkreis Straubing-Bogen ist mit seinen vier Sieben-Minuten-Gesprächen jedenfalls zufrieden.