Schock am Samstagmorgen In Malgersdorf stürzt Baukran auf Wohnhaus

Ein Baukran ist in Niederbayern umgekippt und auf ein Wohnhaus gestürzt. Die drei Menschen in dem Gebäude in Malgersdorf (Landkreis Rottal-Inn) blieben der Polizei zufolge unverletzt, allerdings wurde das Dach stark beschädigt.