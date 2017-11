Feuerwehreinsatz In Hofkirchen brennt ein Dachstuhl

Feuerwehreinsatz im Kreis Passau: In Hofkirchen brennt der Dachstuhl eines Wohnhauses. Die Anwohner sind aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Personen seien aber laut Polizei nicht in Gefahr.

Am Morgen ist in Hofkirchen bei Vilshofen der Dachstuhl eines Wohngebäudes in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen gerade das Feuer. Laut Polizei sind keine Personen in Gefahr, alle Bewohner hätten sich rechtzeitig selbst in Sicherheit gebracht und das Gebäude verlassen. In dem Gebäude waren nach ersten Erkenntnissen neun Personen gemeldet.

Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

Allerdings bestehe die Gefahr, dass der Brand auf Nachbarhäuser übergreifen könnte. Die Feuerwehr ist vor Ort. Die Polizei bittet die Bevölkerung, Fenster und Türen wegen des starken Rauchs zu schließen. Wegen der Löscharbeiten ist die Staatsstraße 2125 ab Höhe Flughafen Vilshofen für den Schwerlastverkehr bis etwa 10 Uhr gesperrt.

Einzelheiten zur Brandursache liegen noch nicht vor. Die Kripo Passau übernimmt die Ermittlungen.