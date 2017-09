Hallertau Hopfenernte 2017 nur durchschnittlich?

Die Hopfenernte in Deutschland und besonders in der Hallertau wird 2017 vorraussichtlich nur durchschnittlich. Die Hallertau ist das weltweit größte zusammenhängende Anbaugebiet.

Während 2016 die deutschen Hopfenbauern noch einen Ertrag von 42.766 Tonnen verzeichnen konnten, wird die Ernte in diesem Jahr mit schätzungsweise 39.224 Tonnen etwa acht Prozent geringer ausfallen. Davon werden vorraussichtlich 33.850 Tonnen in der Hallertau erwirtschaftet.

"Mit der Durschnittsernte können wir insgesamt schon leben. Die meisten Hopfenbauern sind jetzt - nachdem die ersten angefangen haben zu ernten - doch erleichtert gegenüber dem, was im Juli zu befürchten war" Johann Pichlmaier, Präsident des Verbands deutscher Hopfenbauern

Hauptursache ist schlechtes Wetter

Hauptursache für die durchschnittliche Ernte sind die bisherigen Wetterverhältnisse: Das bis April anhaltende warme Wetter und der abrupte Umschwung zu starkem Frost schädigten die Hopfentriebe. In den ersten Sommermonaten blieb dann der erwartete Regen aus. Wieder mal. "Wir haben die letzten fünf Jahre festgestellt, dass wir sehr, sehr trockene und zum Teil heiße Sommer hatten. Der Hopfen ist besonders im Juni und Juli sehr empfindlich gegen Trockenheit. Das schlägt sich sofort nicht nur auf die Menge, sondern auf die Qualität nieder", sagt Pichlmaier bei der diesjährigen Hopfenrundfahrt.

Bessere Wasserversorgung der Anbaugebiete

Hopfengebiet Hallertau

Um auf solche Situationen besser vorbereitet zu sein, fordert der Verband deutscher Hopfenbauer eine bessere Wasserversorgung der Anbaugebiete. "Wir müssen unbedingt verhindern, dass wir solche Extremjahre nach unten bekommen. Natürlich spielt die Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Es geht hier um die Frage, ob wir als Anbauregion weiterhin wettbewerbsfähig und in der Brauwirtschaft als liefersicher anerkannt sind", warnt Pichlmaier. Neben der Wasserversorgung ist auch die Verwendung von Düngemittel ein großes Thema.

Brunner setzt auf Ausbildung und Technologietransfer

Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner setzt in allen Bereichen auf Ausbildung und Technologietransfer.

"Wir wollen bei neuen Trends die schnellsten sein. Daher stehen uns bei der Züchtung und Beratung wichtige Aufgaben bevor." Helmut Brunner, Bayerischer Landwirtschaftsminister

USA: Nachfrage nach Craft-Bier gesunken

Brunner sei es daran gelegen, dass die bayerischen Produkte sowohl auf dem Binnen- als auch auf dem Weltmarkt noch stärker herausgestellt werden. Die Anbauflächen wachsen. Positiv wird die Entwicklung der Craft-Bier-Szene wahrgenommen, was zum Anbau neuer Geschmackssorten geführt hat. Allerdings: Im Mutterland USA ist die Nachfrage nach Craft-Bier nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren, so das hier bereis ein Überschuss an bestimmten Sortenvorhanden ist.