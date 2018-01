Donaupegel Hochwasserscheitel ist in Niederbayern angekommen

Das Donau-Hochwasser ist in Niederbayern angekommen. Zuvor hatte der Scheitel nachts Regensburg passiert. Schlimmere Überflutungen sind nicht zu erwarten, in Kelheim ist der Pegel sogar schon wieder gesunken.

Der Hochwasserscheitel der Donau fließt durch Niederbayern. An allen Pegeln zwischen Straubing und Vilshofen sind Hochwasser-Stände der Meldestufe 2 (von insgesamt vier) erreicht worden.

Donau für Schifffahrt gesperrt

Land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie kleinere Straßen entlang der Donau waren demnach teilweise überflutet. Wegen des Hochwassers ist die Donau zwischen Straubing bis kurz vor Passau heute für die Schifffahrt gesperrt. In Kelheim ist der Pegelstand inzwischen wieder von Meldestufe 3 auf 2 gesunken.

Hochwasserschutz in Regensburg abgebaut

In Regensburg gilt zwar weiterhin Meldestufe 2. Weil der Pegelstand aber wieder sinkt, ist am Vormittag der mobile Hochwasserschutz an der historischen Wurstkuchl unterhalb der Steinernen Brücke wieder abgebaut worden.

Jetzt stehen hier lediglich Absperrgitter, die verhindern sollen, dass Schaulustige in die Donau fallen.