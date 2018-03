Hoher Krankenstand Grippewelle erfasst Lokführer - Zugausfälle bei agilis

Die Grippewelle trifft nun auch Lokführer. Besonders das Netz des Regionalbahnbetreibers agilis hat viele Zugausfälle aufgrund eines unerwartet hohen Krankenstands zu verzeichnen. Um wie viele erkrankte Lokführer es sich genau handelt, teilte die agilis nicht mit.

Hier kommt es zu Behinderungen

Von den Zugausfällen betroffen sind die Strecken Ingolstadt Nord - Regensburg - Landshut und Plattling - Regensburg - Neumarkt. Laut agilis werden einige Fahrten durch Busse ersetzt. Es gibt Ersatzfahrpläne. Mit Behinderungen muss bis kommenden Freitag gerechnet werden.

Zugfahrplan Ingolstadt-Regensburg-Landshut Format: PDF Größe: 1,55 MB Herunterladen

Zugfahrplan Plattling-Regensburg-Neumarkt Format: PDF Größe: 1,59 MB Herunterladen

Ausfälle so gering wie möglich halten

Da die Arbeitszeiten der Lokführer sowohl durch bahnbetriebliche Vorschriften und Arbeitsschutzgesetze als auch tarifvertraglich geregelt sind, müssen bestimmte Ruhezeiten eingehalten werden. Aus diesem Grund könnten krankheitsbedingte Ausfälle nicht immer kurzfristig abgefangen werden, teilte die agilis mit.

Die Bahngesellschaft bemühe sich jedoch, durch langfristige Planung und ausreichend Puffer die Ausfälle so gering wie möglich zu halten. So würden in solchen Fällen auch Mitarbeiter aus anderen Bereichen eingesetzt, die zugelassene Triebfahrzeugführer sind.