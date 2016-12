Durchgängige Grenzkontrollen bei Pocking Polizei zieht erste positive Bilanz

Seit dem 15. Dezember werden auf der A3 bei Pocking (Lkr. Passau) Grenzkontrollen rund um die Uhr durchgeführt. In den vorhergehenden Monaten wurde an der eigens eingerichteten Kontrollstelle "Rottal Ost" nur sporadisch kontrolliert. Mit Unterstützung von Kollegen der bayerischen Bereitschaftspolizei nehmen die Beamten der Bundespolizei Autos und Lastwagen durchgängig unter die Lupe. Auch an der A8 bei Salzburg, der A93 bei Kufstein finden durchgängige Kontrollen statt.