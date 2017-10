Passau Gondelbahn auf Oberhaus: OB setzt auf Bürgervotum

Eine Diskussion über eine Seilbahn auf die Veste Oberhaus in Passau sorgt erneut für Gesprächsstoff. Wenn es nach Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) geht, sollen die Bürger entscheiden. Das Thema kommt in regelmäßigen Abständen auf den Tisch.

In Passau sorgt wieder einmal das Thema "Seilbahn auf die Veste Oberhaus" für Gesprächsstoff. Nachdem ein Unternehmer diese Woche eine neue Variante ins Spiel gebracht hat, setzt Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) auf das Votum der Bürger.

Seilbahn über die Donau

Der Reiseunternehmer Manfred Eichberger hatte am Montag den Stadtratsfraktionen seine Pläne unterbreitet. Er könne sich eine Gondelseilbahn von der Auffahrtsrampe der Schanzlbrücke hinauf auf den Georgsberg vorstellen - mit einer etwa 800 Meter verlaufenden Trasse schräg über die Donau. Eichberger sieht sein Projekt weniger als Touristenspektakel, sondern mehr "als Beitrag zum öffentlichen Nahverkehr und als ökologisches Verkehrsmittel."

Bis zur 800-Jahr-Feier der Veste Oberhaus in zwei Jahren soll die Gondelbahn verwirklicht werden. Das Besondere: Sollte sie sich nicht bewähren, könnte die Bahn nach 80 Monaten wieder abgebaut werden. Laut Eichberger gebe es mehrere Interessenten, die man bei diesem Projekt als Betreiber mit ins Boot holen könnte.

Dupper nicht ganz abgeneigt

Am Mittwoch hat sich der Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper offiziell zu den Eichberger-Plänen geäußert. In einer Stellungnahme heißt es, dass bei derart wichtigen Entscheidungen das Bürgervotum unverzichtbar sei. Am Ende müssten auf alle Fälle die Bürger beteiligt werden. Bis dahin müssten sich die zuständigen Stadtratsgremien und Fachstellen damit befassen.

Ganz abgeneigt scheint Dupper nicht zu sein, denn in der Stellungnahme heißt es wörtlich:

"Auf alle Fälle ist es dieses Projekt wert, in der nötigen Tiefe und Breite untersucht zu werden, sodass am Ende eine Grundlage für eine verantwortungsvolle Entscheidung vorliegt." Stellungnahme Jürgen Dupper

Das Thema Seilbahn auf den Oberhausberg beschäftigt die Passauer schon seit mehreren Jahren. Letztmals 2010, als sich der Stadtrat mehrheitlich dafür aussprach. Wegen Widerständen von Seiten des Denkmalschutzes wurde das Projekt nicht weiter verfolgt.