Gillamoos in Abensberg Schulz umjubelt, Guttenberg macht Außenpolitik

Mit einem furiosen Einmarsch zu Rockklängen von AC/DC ist Karl-Theodor zu Guttenberg für die CSU am Gillamoos erschienen. Gleich zu Beginn bedankte er sich für den Empfang, den er nach eigenen Worten so nicht verdient habe. Das TV-Duell der vergangenen Nacht kommentierte zu Guttenberg damit, dass er befürchtet habe, dass sich Bundeskanzlerin Merkel und Kanzlerkandidat Schulz in die Arme fallen. Er habe sich gewünscht, jemand von der CSU wäre beim Duell anwesend gewesen.

Viele Brandherde

Auch seine Plagiatsaffäre erwähnte zu Guttenberg in seiner Rede. Er bedankte sich für die Unterstützung und sagte, seine Auswanderung in die USA ermöglichte es ihm, einen besseren Blick auf die Sorgen und Probleme auf Deutschland haben zu können. Es gebe Brandherde "an allen Enden und Ecken", so zu Guttenberg.

Guttenberg spricht Nordkorea-Konflikt an

Deutschland sollte seiner Ansicht nach im Konflikt zwischen den USA, Russland, China und Nordkorea vermitteln. "Ich mache mir tatsächlich große Sorgen, dass das eskalieren könnte", sagte er in seiner Rede auf dem Gillamoos-Volksfest. Deutschland und besonders die außenpolitisch erfahrene Kanzlerin Merkel hätten eine große Glaubwürdigkeit bei allen Konfliktseiten. In keinem Fall dürfe sich Deutschland bei der Lösung entziehen.

"Wenn es zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Nordkorea und den USA kommt, hätte es zur Folge, dass ein Nuklearkrieg am Horizont steht." Karl-Theodor zu Guttenberg

Deutschland würde dann als Nato-Bündnispartner auch in den Konflikt hineingezogen. Sechseinhalb Jahre nach seinem Rückzug aus der Bundespolitik ist Guttenberg derzeit in Bayern für die CSU als Wahlkampfhelfer unterwegs.

Viel Jubel für Schulz

Etwas verspätet traf SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im Gillamoos-Zelt ein. Der Empfang war dafür aber umso frenetischer: Auf Bierbänken stehend nahm Schulz den begeisterten Jubel der Menge entgegen, reckte immer wieder beide Daumen nach oben, dazu spielte das umkomponierte Lied "Knallroter Gillamoos - ja da ist was los", passend zur roten SPD-Dekoration. Es sei eine große Freude für Schulz, an diesem Morgen am Gillamoos zu sein, sagte er zum Auftakt. Das TV-Duell mit Kanzlerin Angela Merkel stand natürlich als oberster Redenpunkt auf Schulz' Liste.

"Was gestern klar geworden ist: Es gibt jemanden, der will die Vergangenheit verwalten, der heißt Angela Merkel. Und es gibt jemanden, der will die Zukunft gestalten, und der heißt Martin Schulz." Martin Schulz (SPD)

Mahnung zur sozialen Gerechtigkeit

Vor allem in Zeiten des Umbruchs brauche man den Mut zum Aufbruch, mahnte Schulz. Nach dem einzigen TV-Duell mit Merkel seien viele drängende Fragen gar nicht gestellt worden. Deutschland sei ein reiches Land, aber es seien "nicht alle Menschen in diesem Land reich", betonte Schulz und beklagte massive Einkommensunterschiede in der Republik. "Das spaltet das Land." Zudem kündigte er an, er werde als Kanzler in den ersten 100 Tagen dafür sorgen, dass alles unternommen werde, die ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen zu beenden.

Großes Interesse an Lindner

Aber nicht nur SPD und CSU konnten die Massen begeistern, auch die kleineren Parteien waren Publikumsmagneten. Christian Lindner von der FDP weckte offenbar großes Interesse bei den Gillamoos-Besuchern: Zwar sprach er im kleinsten Zelt und stand auf der kleinsten Bühne, Interessierte bauten aber vor seinem Zelt Biergarnituren auf, um zu hören, was der FDP-Chef zu sagen hatte. Er gab zu, dass die FDP zwar auch in Zukunft Fehler machen werde, aber nicht mehr die selben Fehler wie früher. Außerdem versprach Lindner, dass die FDP zu einer "wahnsinnig demokratischen Partei" werden wird, bei der jedes Mitglied auch Mitspracherecht und das Recht zur Mitgestaltung habe.

Typische Grünen-Themen bei Özdemir

Der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, beackerte auf dem Gillamoos typische Grünen-Themen: Er sprach sich deutlich gegen den Braunkohleabbau aus und forderte noch nachdrücklicher den Klimaschutz. Er wolle Deutschland zum "Weltmeister beim Klimaschutz" machen, so Özdemir.

Aiwanger schießt gegen Merkel und zu Guttenberg

Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, sprach bereits zum zwölften Mal auf dem Gillamoos und war entsprechend in Fahrt: Angela Merkel bezeichnete er als "Mutter der AfD". Auch an Karl-Theodor zu Guttenberg, der nur wenige Hundert Meter entfernt für die CSU sprach, ließ Aiwanger kein gutes Haar.

"Er hat nichts anderes zustande gebracht, als eine Doktorarbeit zu fälschen und die Bundeswehr zugrunde zu richten." Hubert Aiwanger über Karl-Theodor zu Guttenberg

Meuthen verteidigt AfD-Kandidaten Gauland

AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen hat auf einer Nebenveranstaltung des Gillamoos den Spitzenkandidaten seiner Partei, Alexander Gauland, gegen Rassismusvorwürfe in Schutz genommen. Der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel habe 2012 gefordert, die ganze Regierung Merkel "rückstandsfrei zu entsorgen", sagte Meuthen in Anspielung auf eine umstrittene Äußerung des AfD-Spitzenmanns über die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz. Deswegen sei die Forderung von Gauland moderat gewesen. Dieser habe "lediglich unsere Desintegrationsministerin Aydan Özoguz entsorgen" wollen, "und das im Übrigen völlig zurecht", sagte Meuthen. Gaulands Aussage sei viel milder als die von Gabriel gewesen. Meuthen und AfD-Bundesvorstandsmitglied Beatrix von Storch warfen bei der Kundgebung in Abensberg der Bundesregierung Versagen bei der Zuwanderungspolitik und dem Umgang mit Muslimen vor.

