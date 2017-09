Prädikat "Kurort" in Gefahr? Ärger um geplanten Schweinestall in Bad Füssing

Der Schweinestall soll an einem der Ortseingänge im Bereich des Ortsteils Safferstetten entstehen. Der Bad Füssinger Gemeinderat hat den Bauantrag am Montag fast einstimmig abgelehnt. Er fürchtet Geruchsbelästigung und damit Schaden für das Prädikat "Kurort" von Bad Füssing.

Die nächstgelegenen Häuser des Kurorts wären nur 270 Meter vom Schweinestall entfernt, sagte der Bad Füssinger Bauamtsleiter Josef Flock dem Bayerischen Rundfunk. Offiziell erfüllt der Landwirt damit den erforderlichen Mindestabstand zur Wohnbebauung.

"Wir wollen den Stall auch nicht verhindern, nur soll er nicht in diese exponierte Lage." Bauamtsleiter Josef Flock

Stall liegt im Überschwemmungsgebiet

Bedenken habe auch das Wasserwirtschaftsamt, weil der geplante Stall in einem Überschwemmungsgebiet und in unmittelbarer Nähe zum Wasserschutzgebiet Safferstetten läge.

Im Moment sei die Gemeinde in Verhandlungen mit dem Landwirt. Ein anderer Standort soll gesucht werden. Auch ein Grundstückstausch sei im Gespräch. Aber noch sei nichts entschieden.

Landwirtsfamilie im Tourismusgeschäft tätig

Die betroffene Landwirtsfamilie möchte in den Medien momentan gar nichts zu dem Fall sagen. Josef Flock erklärte, der Hof habe bisher Ackerbau betrieben, keine Tierhaltung. Außerdem betreibe er einen Campingplatz und eine Pension in Bad Füssing, sei also selbst im Tourismusgeschäft. Der Sohn wolle aber die Landwirtschaft weiterführen und zwar mit einem Schweinebetrieb. Der Stall käme aber nicht an die Hofstelle mit Pension und Campingplatz.

Bad Füssing ist mehr als 2,4 Millionen Gästeübernachtungen im Jahr einer der meistbesuchten deutschen Bäderorte.