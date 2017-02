Kurioser Glatteiseinsatz "Eisfrei-Feier" in Geiselhöring ausgeartet

Das Blitzeis vom Dienstag hat der Polizei nicht nur viel Arbeit beschert, sondern auch einen äußerst kuriosen Einsatz: In Geiselhöring (Lkr. Straubing-Bogen) haben zwei Männer den Arbeitsausfall so ausgiebig mit Hochprozentigem gefeiert, dass sie sich in eine präkere Lage brachten.