Autohof Hengersberg Nach Lkw-Unfall: Gefahrgut läuft aus

Heute Morgen hat es am Autohof Hengersberg (Lkr. Deggendorf) nahe der A3 offenbar einen Unfall zwischen zwei Lastwagen gegeben. Laut Polizei läuft aus einem Laster eine gefährliche Flüssigkeit aus. Der Autohof wird gerade geräumt.

Der Unfall ereignete sich an einer Tankstelle. Ob die austretende Flüssigkeit auch explosiv ist, ist noch unklar. Polizei und Rettungskräfte wecken derzeit Lastwagenfahrer, die in ihren Führerhäusern auf dem Autohof übernachtet haben.

Auch Autofahrer, die von der B8 kommend bei Hengersberg auf die A3 wollen, müssen derzeit mit Behinderungen rechnen. Neben dem Autohof ist ein Gewerbegebiet mit Einkaufsmärkten (Lidl, Rossmann). Ob diese derzeit auch nicht erreicht werden können, ist unbekannt.

Der Autohof Hengersberg liegt in der Nähe der A3, am Ende der B533, die in Richtung Grafenau führt.

Mehr Informationen folgen in Kürze.