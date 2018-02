Feuerwehr im Einsatz Gasflaschen explodieren in Ferienappartement in Bischofsmais

Ausströmendes Gas hat eine Explosion in einer Wohnung in Bischofsmais im Landkreis Regen ausgelöst und eine Spur der Verwüstung angerichtet. Die Eigentümer des Appartements, ein älteres Ehepaar, erlitten leichte Gesichtsverbrennungen.

In einem Appartement im Ferienpark von Bischofsmais kam es am Samstag zu einer Gasexplosion. Wie die Polizei heute mitteilte, hatte sich ausströmendes Gas entzündet, als ein Ehepaar mit einer brennenden Zigarette in der Hand die Wohnung betrat. Das Paar erlitt nach dem ersten Anschein nur leichte Verbrennungen im Gesicht.

Fensterscheiben und Möbel herausgeschleudert

Die zurückschlagende Eingangstür hatte das Paar vor der Druck-und Hitzewelle geschützt. Es war nach der Explosion selbst zur Feuerwehr nach Regen gefahren, um das Unglück dort zu melden. Die Einsatzkräfte stellten einen Sachschaden von rund 20.000 Euro fest.

Fensterscheiben und Möbel waren bis auf die Straße herausgeschleudert worden. Die Zwischenwände waren teilweise geborsten, eine Wasserleitung geplatzt.

Ursache der Explosion waren zwei Gasflaschen. Nach ersten Erkenntnissen war mindestens eine dieser Flaschen nicht korrekt verschlossen. Bei dem Ehepaar handelt es sich nach Polizeiangaben um die Eigentümer des Appartements. Die genaue Ursache und die Schuldfrage müssen noch geklärt werden.