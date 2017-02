Gerissenes Kalb in Fürstenzell Es war nicht der Wolf

Das Kalb, das vor zwei Wochen schwer verletzt in einem Freilaufstall in Fürstenzell (Lkr. Passau) gefunden wurde, hat ein Hund gerissen. Das haben jetzt die Auswertungen der DNA-Proben zweifelsfrei ergeben, so ein Sprecher der Polizei in Niederbayern.

Von: Renate Roßberger