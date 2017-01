Aufregung in Fürstenzell Hat ein Wolf das Kalb gerissen?

Landwirt Robert Allmannsberger hat am Donnerstagmorgen auf seinem Hof im Ortsteil Holzham eines seiner einjährigen Charolais-Kälber schwerverletzt im Freilaufstall entdeckt.

"Es war ein grausamer Anblick. Die Gedärme waren rausgerissen." Landwirt Robert Allmannsberger

DNA-Untersuchung läuft

Auf der Weide in Holzham.

Das Tier lebte noch, musste aber sofort eingeschläfert werden. Die Polizei bestätigte, dass an der Jungkuh mehrere Bissspuren zu erkennen gewesen seien. Laut einem von der Polizei hinzugezogenen Experten für große Beutegreifer (Bär, Luchs und Wolf) war hier eventuell ein Wolf am Werk. Pfotenabdrücke im Schnee weisen darauf hin. Möglich sei aber auch, dass ein oder mehrere Hunde das Kalb angegriffen haben. Es gebe Hinweise aus der Region auf zwei streunende Hunde, die auch als Täter in Frage kämen, sagte Martin Pöhls, Sprecher im Polizeipräsidium Niederbayern. Die Auswertung von DNA-Spuren soll in den nächsten Tagen Klarheit bringen.

Kalb war 3.000 Euro wert

Landwirt Allmannsberger vermutet, dass das angreifende Tier in den Freilaufstall gesprungen ist und das Kalb durch die Laufbox gejagt hat.

"Sollte es tatsächlich ein Wolf gewesen sein, sehe ich auf uns Rinderzüchter ein Riesenproblem zukommen. Ich habe auf etwa 150 Hektar 80 Kälber in der Freilandhaltung. Gegen einen Wolf helfen die 40 Kilometer Elektrozaun nicht. Wirklichen Schutz würden nur spezielle Herdenschutzhunde bieten. Der Aufwand wäre riesig." Landwirt Robert Allmannsberger

Das gerissene Kalb hat einen Wert von 3.000 Euro. In Allmannsbergers Bestand befinden sich mehr als 400 wertvolle Charolais-Rinder.