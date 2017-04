Forensik Straubing und Regensburg Pflegepersonal wappnet sich gegen Übergriffe

Viele Pflegekräfte in der Psychiatrie haben schon Übergriffe erlebt - gerade in der Forensik, also in den Abteilungen, in denen psychisch kranke Straftäter untergebracht sind. Die Kliniken in Regensburg und Straubing versuchen sich bestmöglich dagegen zu wappnen.

Jeder Angestellte des Bezirksklinikums Regensburg mit Patientenkontakt muss in einem Deeskalationstraining drei Tage lang Extremsituationen üben. Zum Beispiel, wie ein unkontrollierter Patient überwältigt werden kann. Fünf Klinikmitarbeiter sind dafür nötig, sie alle müssen gleichzeitig zugreifen und den Patienten langsam und vorsichtig zu Boden ringen. Trainer Manfred Spindler ist selbst Pfleger und hat schon brenzlige Situationen erlebt:

"Das entscheidende ist, dass der Patient keine Angst vor uns bekommt. Dass wir ungefährlich auftreten, die Hilfe signalisieren, die wir dem Patienten geben wollen. Man merkt auch im Gespräch dann, ob es noch Sinn macht oder nicht und das sind dann so Momente, wo man sich denkt: Jetzt muss ich mir etwas anderes einfallen lassen." Manfred Spindler, Trainer

Das Überwältigen eines Patienten darf aber nur die letzte Eskalations-Stufe sein. Die meiste Zeit geht es im Deeskalationstraining um Körpersprache, richtiges Ansprechen und Beschwichtigen der Patienten. Um Eigen-Schutz und auch um die richtige Nachsorge für die Psyche der Pfleger, wenn doch etwas passiert. Die Betroffenen müssten akzeptieren, dass fast alle Angriffe in psychischen Ausnahmesituationen passieren, sagt Peter Kraus, der das Training am Klinikum aufgebaut hat. "Es ist Ausdruck eines Stresszustandes, einer schweren Krise, wo der Mensch keinen Zugriff hat. Und das kann uns allen mal so gehen." Und damit müsse man als Pfleger umgehen können, so Kraus. Trotz der Größe der Regensburger Klinik passiere wenig.

Straftäter in Straubing untergebracht

Etwas anders ist die Situation in der Forensik am Bezirkskrankenhaus in Straubing. Hier werden psychisch kranke Straftäter aus ganz Bayern untergebracht. Besonders harte Fälle, die andere Einrichtungen nicht mehr aufnehmen können. Nur über mehrere Sicherheitsschleusen kommt man in den Akut-Bereich der Klinik. Immer begleitet vom Sicherheitsdienst, der auch die Pflegekräfte unterstützt.

Notfall-Telefon ist immer dabei

Pflegerin Agata Faltl hat in ihrer Tasche immer ein Notfall-Telefon dabei, mit dem sie im Ernstfall ihre Kollegen verständigen kann. "Da kann man den roten Knopf drücken, oder man zieht die Schnur. Dann sendet das Alarm an alle anderen Geräte und dann kommen die Personen angerannt", sagt Faltl. Selbst nach mehreren Fehlalarmen würden alle sofort losrennen, so Faltl. Sie hat in ihrem Beruf schon einige Alarm-Situationen meistern müssen.

"Also einen Übergriff, den ich hatte, da hat mir der Patient aus dem Nichts ins Gesicht geschlagen. Der Sicherheitsdienst war anwesend, es konnte nicht verhindert werden. Wir wissen alle, wo wir hier arbeiten, mit welchen Menschen wir zu tun haben. Aber ich denke, man bespricht das mit Kollegen, man holt sich Hilfen und irgendwann ist das vergessen, vorbei." Agata Faltl

80 Übergriffe pro Jahr

Überwachungskamera in Straubing

Zu mehr als 80 gewalttätigen Übergriffen kommt es in Straubing pro Jahr. Dazu kommen nochmal fünfmal so viele brenzlige Situationen, sagt der stellvertretende ärztliche Direktor Timucin Türker. Alltag in der Spezialklinik, in die auch viele Patienten gebracht werden, die trotz schwerer Psychosen Medikamente ablehnen. Für eine Zwangsmedikation sind rechtlich aber sehr enge Grenzen gesetzt. Oft dauere es Monate, bis Gerichte einwilligen, sagt Türker. Eine Herausforderung für das Personal.

Wegen der Schuldunfähigkeit der Insassen gibt es meistens auch keine juristischen Folgen. Anzeigen dienen nur dazu, die Gefährlichkeit der Angreifer auch vor der Justiz noch einmal zu dokumentieren.

Schöne Momente helfen

Agata Faltl und ihre Kollegen haben gelernt mit dieser Gefahr umzugehen. Dabei helfen auch die schönen Momenten ihres harten Berufs.