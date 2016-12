Nach Flut im Landkreis Rottal-Inn Wiederaufbau geht schleppend voran

Am 1. Juni ist eine Flutkatastrophe über den Landkreis Rottal-Inn hereingebrochen. Wie Recherchen des Bayerischen Rundfunks ergeben haben, geht der Wiederaufbau nur schleppend voran.

Nach der Flutkatastrophe Anfang Juni haben knapp 1.000 Betroffene Anträge auf staatliche Fluthilfe gestellt. Über etwa die Hälfte der Anträge wurde bislang entschieden. Mehr als 21 Millionen Euro staatliche Wiederaufbauhilfe wurden nach Auskunft des Landratsamtes Rottal-Inn bislang bewilligt.

Geld nur gegen Rechnung

Mehr zum Thema zum Artikel Blick nach Simbach Traurige Weihnachten bei Flutopfern

Allerdings: Lediglich knapp sechs Millionen Euro wurden bislang an die Flutopfer ausbezahlt. Das Geld fließt nur gegen Vorlage von Rechnungen. Daher die Differenz zwischen Bewilligungssumme und Auszahlungen. Auch konnten viele Menschen noch immer nicht in ihre Häuser zurückkehren. Neben der Wiederaufbauhilfe flossen nach Angaben des Landratsamtes unmittelbar nach der Katastrophe Soforthilfegelder in Höhe von 13 Millionen Euro.