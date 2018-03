Fahrer lebensgefährlich verletzt Flucht vor Polizeikontrolle endet in Garage

Die Polizei wollte in der Nacht auf Sonntag in Gerzen, Landkreis Landshut, einen Autofahrer anhalten, weil er zu schnell gefahren ist. Statt anzuhalten, fuhr der Mann der Polizei davon. Am Ende verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Er wurde schwer verletzt.

Von: Sebastian Grosser