Drei Menschen erschossen Familiendrama in Altfraunhofen: Betroffenheit im Ort ist groß

Familiendrama an Allerheiligen in Altfraunhofen (Lkr Landshut): Ein Mann erschießt seine Mutter und seine Lebensgefährtin - offenbar mit deren Einverständnis. In dem Ort herrscht nun große Betroffenheit.

Am Vormittag herrschte Ruhe rund um das Grundstück in Altfraunhofen, Nachbarn ließen sich nicht blicken. In dem Einfamilienhaus in einer Siedlung hat sich am Vortag ein tragisches Familiendrama abgespielt: Ein 49 Jahre alter Mann erschoss seine 83-jährige Mutter, seine 61-jährige Lebensgefährtin und anschließend sich selbst. Die Tat geschah offenbar mit dem Einverständnis der Frauen.

Schock in der Gemeinde

Versiegelte Haustür in Altfraunhofen

Am Tag nach den Ereignissen arbeitet Bürgermeisterin Katharina Rottenwallner (CSU) im Rathaus der Gemeinde Medienanfragen ab. "Das ist ein Schock", sagt sie. Man rechne ja nicht damit, dass so etwas in der ländlichen Idylle passiere. Viele Menschen hätten den Einsatz sehr nah mitbekommen, so Rottenwallner. Die Einsatzkräfte wurden während der Gräbersegnung am Friedhof alarmiert.

"Plötzlich ging ein Piepsen los, ich kannte den Ton gar nicht, aber im nächsten Augenblick ging die Sirene und dann wusste ich, dass da was los ist. Dann sind die Feuerwehrleute schnellstens aus dem Friedhof zum Einsatz geflüchtet. Als ich aus dem Friedhof rausging standen da vier Sanka und da dachte ich noch 'das kann alles nicht sein'." Katharina Rottenwallner, Bürgermeisterin

Zunächst sei man davon ausgegangen, dass es einen Unfall gab, so Rottenwallner. Von einer derartigen Tragödie sei aber niemand ausgegangen.

Tote waren im Dorf bekannt

Die toten Leute seien im Dorf bekannt gewesen, die beiden jüngeren hätten sich früher als Wahlhelfer betätigt, erzählt die Bürgermeisterin. Dass Menschen sterben, ohne Hilfe geholt zu haben, geht ihr nahe.

"Wer in Not ist, kann doch immer beim Pfarrer anrufen, im Rathaus oder bei Nachbarn. Damit es gar nicht so weit kommt." Katharina Rottenwallner, Bürgermeisterin

Nach BR-Informationen sollen die beiden Frauen, also die 61-jährige Lebensgefährtin und die 83-jährige Mutter des Schützen, schwer krank gewesen sein.