Morolding bei Massing Erneut schwerer Unfall in Motocross-Halle

In der Motocross-Halle in Morolding bei Massing hat sich erneut ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, prallte ein 19 Jahre alter Tiroler nach einem Sturz in die Strohballen, die die Strecke begrenzen.

Der Österreicher zog sich in der Motocross-Halle bei Massing (Lkr. Rottal-Inn) nach Einschätzung des Notarztes eine schwere Verletzung im Lendenwirbelbereich zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Polizei war der 19-Jährige am Unfall allein beteiligt. Nach Zeugenaussagen sei der Mann nach einem Sprung am Gashebel hängen geblieben und nach der Landung dann in die Sicherheitsabsperrung geprallt.

Unfall schon Anfang des Jahres

Erst Anfang des Jahres war in der Halle ein 15-Jähriger bei einem Sturz schwer verletzt worden. Er starb wenige Tage später in einer Klinik an den schweren Verletzungen. Die vor gut vier Jahren eröffnete Motocross-Halle ist bei Sportlern aus ganz Bayern, Baden-Württemberg und vor allem Österreich sehr beliebt.

Die Sicherheit stehe an oberster Stelle, sagte die Betreiberin dem Bayerischen Rundfunk nach dem Unfall Anfang des Jahres. Es dürften maximal 15 Fahrer gleichzeitig auf die Strecke sein. Bei Stürzen werde die gesamte Strecke sofort mit roten Signallampen gesperrt. Keiner der Sportler dürfe länger als zehn Minuten auf der Strecke bleiben. Ein Restrisiko bleibe bei dieser Sportart aber immer, genauso wie beim Skifahren, räumte die Betreiberin der Halle am Jahresanfang ein.