Glatteis in Ostbayern Im Kreis Cham bleiben Schulen geschlossen

Die Regierung der Oberpfalz meldet, dass heute der Unterricht in allen Schulen des Landkreises Cham ausfällt.

Ein Verletzter, sonst Blechschäden

Auf den Straßen in Ostbayern hat es seit Mitternacht mehr als 20 Glätteunfälle gegeben. Auf der A93 Weiden-Regensburg ist bei Pfreimd ein Lkw in die Mittelleitplanke gerutscht, der Lastwagen wird derzeit geborgen, die linke Fahrspur ist gesperrt. Auch auf der A3 zwischen Straubing und Bogen hatte es in der Nacht einen Unfall gegeben. Auf der eisglatten Fahrbahn war ein Auto in die Leitplanke gerutscht und anschließend mit einem Lastwagen kollidiert. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Bei allen anderen Unfällen gab es lediglich Blechschäden.

Die meisten Unfälle gab es bislang in den Landkreisen Schwandorf und Straubing-Bogen. Die Polizei warnt alle Autofahrer im jetzt einsetzenden Berufsverkehr zu erhöhter Vorsicht.

Zweiter Eisregen in einer Woche

Bereits am Dienstag hatte Eisglätte in Ostbayern für Chaos und spiegelglatte Straßen gesorgt, es kam zu über 250 Unfällen. Die Notaufnahmen der Kliniken arbeiteten unter Hochdruck, auch Räum- und Streudienste waren unermüdlich im Einsatz. Trotzdem fielen zahlreiche Schulen und Unis in Ostbayern aus. Auch im öffentlichen Nahverkehr kam es zu Ausfällen und Verspätungen. Erst im Laufe des Dienstagnachmittags beruhigte sich die Lage.