Eröffnung der Elbphilharmonie Live hier mitverfolgen

Mit einem großen Festakt wird um 18 Uhr die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet. Ein Projekt, das oft in die Schlagzeilen gekommen ist. Auch die Firma Lindner Group aus Arnstorf (Lkr. Rottal-Inn) war am Bau des einzigartigen Konzerthauses beteiligt.

Von: Andreas Mack