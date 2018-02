Nach Ausschreitungen in Deggendorf Eishockey: Polizei in Landshut verschärft Sicherheitsmaßnahmen

Nachdem es beim Eishockey-Niederbayern-Derby zu schweren Ausschreitungen mit sieben Verletzten kam, werden jetzt beim Spiel zwischen Landshut und den Star Bulls Rosenheim die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Das kündigen Polizei und Stadt an.

Polizei und Stadt reagieren auf die Ausschreitungen von Landshuter Fans nach dem Oberliga-Spiel zwischen Deggendorf und Landshut. Zum Eishockey-Derby gegen Rosenheim am Abend wird die Polizei in Landshut mit mehr Beamten als sonst im Einsatz sein, teilt ein Sprecher der Landshuter Inspektion mit. Auch die Stadt erhöht die Zahl der Ordner. Gegen gewaltbereite Fans in und um das Stadion werde eine sehr niedrige Einschreitschwelle angesetzt.

Hetz-Schriften verboten

Die Polizei will auch Schriftzüge und Embleme beleidigenden oder hetzerischen Inhalts aus dem Verkehr ziehen und sicherstellen, sagt der Leiter der Polizeiinspektion, Helmut Eibensteiner. Zukünftig müssen alle schriftlichen Kundgebungen im Stadion, egal ob es um Banner oder Flyer geht, im Vorfeld von der Polizei genehmigt werden, heißt es von Seiten des Vereins.

Ausschreitungen von Landshuter Ultras

Zuletzt hatte es in Deggendorf Ausschreitungen mit Landshuter Ultras gegeben, sieben Personen wurden verletzt. Außerdem waren im Landshuter Eisstadion Flugblätter verteilt worden, in denen unter anderem gegen Rosenheim gehetzt wurde.