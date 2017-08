Nach Sturm in Niederbayern Einschlagstopp in Nadelwäldern

Der Einschlagsstopp gilt laut Staatsforsten vorerst bis Ende November dieses Jahres und betrifft Fichte, Tanne, Kiefer und Lärche, teilten die Bayerischen Staatsforsten in Regensburg mit. Die Situation sei nach dem Borkenkäfer-Befall der vergangenen Monate und dem Unwetter am Freitag angespannt. Mit der Maßnahme wollen die Staatsforsten den Waldbesitzern helfen. Sie hoffen, dass der Preisverfall gestoppt wird und dass sich auch die privaten Waldbesitzer dem Stopp anschließen.

"Es macht keinen Sinn, wenn Frischholz zu dem jetzt vorhanden Schadholz hinzukäme. Jetzt hat es Priorität, das Schadholz in den laufenden Markt zu bringen." Martin Neumeyer, Vorstandvorsitzende der Bayerischen Staatsforsten

Es gibt zwei Ausnahmen

Ausgenommen von dem Stopp sind Laubholz sowie Borkenkäferschadholz. Letzteres wird weiterhin aufgearbeitet, um eine Ausbreitung des Borkenkäfers zu verhindern.

In Bayern würden jährlich etwa 16 bis 18 Millionen Festmeter Holz geerntet. Nach den ersten Schätzungen beläuft sich der Sturmschaden in Niederbayern auf etwa zwei Millionen Festmeter. Rechnerisch würde sich der jetzige Überschuss in einigen Wochen wieder beheben. Neumeyer hofft, dass sich der Markt dann wieder normalisiert hat.

Rundgang durch die Staatswälder

Der Vorsitzende der Bayerischen Staatsforsten, Reinhard Neft, macht sich heute Vormittag in der Nähe von Neuburg am Inn (Lkr. Passau) ein Bild von den Schäden. Orkanartige Sturmböen haben in den Wäldern schwere Verwüstungen hinterlassen und ersten Schätzungen zufolge mindestens zwei Millionen Kubikmeter Schadholz verursacht. Mehr als 90 Prozent davon entfallen nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums auf die beiden niederbayerischen Landkreise Passau und Freyung-Grafenau. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Bei den Aufräumarbeiten waren im Landkreis Passau zwei Menschen gestorben.

Schäden in der Stadt Passau

Die Stadt Passau hat heute eine erste Schadensbilanz veröffentlicht. Demnach wird der Schaden an städtischen Grünanlagen, Gebäuden und an den Stiftungswäldern auf rund sechs Millionen Euro beziffert. Die Schäden an den Straßen und Verkehrsflächen sind hier noch nicht eingerechnet. Auch zu den Schäden an privaten Häusern und Grünanlagen gibt es noch keine konkreten Angaben. Schäden, für die keine Versicherung eintritt, können ab sofort gemeldet werden. Hierunter fallen auch land- und forstwirtschaftliche Schäden. Dazu wurde auch ein Bürgertelefon (0851-396-212) eingerichtet.

Brunner verspricht Hilfe

Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (CSU) hat derweil Unterstützung für betroffene Waldbesitzer angekündigt. Das Kabinett werde in seiner nächsten Sitzung über einen von ihm vorgelegten Maßnahmenkatalog beraten, sagte Brunner im Rundschau-Magazin des BR Fernsehens. Um das Holz rasch aus den Wäldern zu bringen, bräuchten die Waldbesitzer jetzt schnellstmöglichst Hilfe. Neben steuerlichen Erleichterungen denkt Brunner dabei auch an zinslose Kredite, an Beihilfen zum Abtransport des Holzes sowie an Aufarbeitungshilfen. Die finanzielle Unterstützung solle, wie bei der Hochwasserhilfe, unbürokratisch und rasch bei den geschädigten Waldbesitzern ankommen.

(mit dpa-Informationen)