25-jähriges Jubiläum Einige hundert Gläubige bei Donausegnung in Niederalteich

Einige hundert Menschen haben am Abend mit Kerzen und Laternen an der großen ökumenischen Donausegnung in Niederalteich teilgenommen. Sie fand in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Mit Stefan Oster beteiligte sich in diesem Jahr auch erstmals ein Passauer Bischof an der Zeremonie unter freiem Himmel.

Von: Harald Mitterer