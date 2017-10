Da waren's nur noch vier Jäger-Suchtrupp erschießt ausgebrochenen Wolf

Das nun erschossene Tier war zwischen Ludwigsthal, also dem Tierfreigelände, und dem Nachbarort Zwieslerwahldhaus unterwegs. Einfang-und Betäubungsversuche mit einem Narkosegewehr waren zuvor gescheitert. Auch die anderen vier Wölfe, die mittlerweile in einem rund 50 Quadratkilometer großen Gebiet verstreut unterwegs sind, müssen wohl getötet werden. Die Suchtrupps sind mit Narkosegewehren und scharfer Munition bewaffnet. Für die Narkosegewehre muss man aber relativ nah an die Tiere ran, was meist nicht gelingt.

Einfangen gescheitert

Alle Versuche, die Wölfe lebend zu fangen, waren seit Freitag gescheitert. 30 Nationalparkmitarbeiter waren in Suchtrupps unterwegs. Am Wolfsgehege waren in den letzten zwei Nächten zusätzlich Tierpfleger mit Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräten auf einem Hochsitz postiert. Aber die Wölfe ließen sich nicht blicken. Auch eine beköderte Kastenfalle in der Nähe des Geheges blieb erfolglos.

Nationalpark will "kein Risiko"

Die Nationalparkverwaltuing hatte sich zum Töten der Tiere entschieden, weil die Gehegewölfe keine Scheu vor Menschen zeigen. Zwei Wölfe ,darunter der jetzt erlegte, waren immer wieder in der Nähe von Siedlungen gesichtet wordem. Einer hatte sich Spaziergängern genähert und sie angeknurrt.