Polizei sucht Zeugen Tödlicher Streit zwischen Asylbewerbern in Eggenfelden

Bei dieser Auseinandersetzung wurde der 28-jährige Ukrainer so schwer verletzt, dass er noch in der Asylunterkunft gestorben ist. Der Ukrainer wohnte mit einem 47-Jährigen aus Kasachstan in einem Zimmer, wie die Polizei mitteilte. Am Samstagvormittag sei es zwischen den Männern zum Streit gekommen.

Der 47-jährige Tatverdächtige konnte von der Polizei in der Asylunterkunft festgenommen werden. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Obduktion der Leiche des 28-jährigen Ukrainers wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Landshut angeordnet.

Genauere Details wollte die Polizei zunächst nicht nennen.