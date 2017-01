Prozessauftakt in Deggendorf Vater und Sohn als Drogenköche aktiv?

Ein ungewöhnlicher Drogenprozeß beginnt heute (11 Uhr) am Landgericht Deggendorf. Ein 67-jähriger Mann und sein 27-jähriger Sohn sind gemeinsam als mutmaßliche Drogenköche angeklagt.

Der Sohn soll in seiner Wohnung im Bayerischen Wald Crystal Meth selbst hergestellt und gewinnbringend an Abnehmer in der Region verkauft haben. Zu diesem Zweck soll der Angeklagte zunächst bei verschiedenen Versandapotheken bestimmte Tabletten bestellt haben. Deren Wirkstoff ist die "Schlüsselzutat" für die Herstellung von Crystal Meth. Außerdem soll der Angeklagte versucht haben, Amphetamin herzustellen.

Vater soll "Zutaten" bezahlt haben

Sein 67-jähriger Vater soll dem Sohn bei der Herstellung der Drogen behilflich gewesen zu sein. So wird ihm vorgeworden, unter anderem die bestellten "Zutaten" bezahlt und an einer Packstation abgeholt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Sohn selbst drogenabhängig war. Das Landgericht Deggendorf wird sich deshalb auch mit der Frage befassen müssen, ob die Schuldfähigkeit des jungen Mannes beeinträchtigt war und im Falle einer Verurteilung die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anzuordnen ist.

Bei dem Prozess werden fünf Zeugen und drei Sachverständige gehört. Ein Urteil gegen die beiden mutmaßlichen Drogenköche könnte es noch in dieser Woche geben.