Hochwasser Donaupegel in Niederbayern sinken langsam

Die Donau-Hochwasserwelle fließt gerade durch Niederbayern. Zwischen Straubing und Vilshofen sowie in Kelheim gilt die Meldestufe 2. Die Pegel werden aber im Laufe des Tages fast überall sinken. In Regensburg wurde der Hochwasserschutz bereits abgebaut.

Der Scheitel des Hochwassers befindet sich gerade in Niederbayern. Die Donau-Pegel sinken jedoch an vielen Stellen.

Sinkende Tendenz zwischen Straubing und Hofkirchen

An allen Pegeln zwischen Straubing und Vilshofen hat die Donau heute Früh weiterhin Meldestufe 2 (von 4) erreicht - allerdings mit sinkender Tendenz zwischen Straubing und Hofkirchen (Lkr. Passau). Land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie kleinere Straßen entlang der Donau waren demnach teilweise überflutet.

In Passau wird die Hochwasserwelle voraussichtlich keine Auswirkungen haben.

Bald Meldestufe 1 in Kelheim

In Kelheim ist der Pegelstand zwar auch noch bei Meldestufe 2 - allerdings wird er in Kürze auf Meldestufe 1 fallen. Die Donau ist hier derzeit 4,93 Meter hoch - Meldestufe 2 gilt ab 4,90 Meter.

Hochwasserschutz in Regensburg abgebaut

In Regensburg sind die Donau-Pegelstände an der Eisernen Brücke und in Schwabelweis auf Meldestufe 1 gefallen. Bereits gestern war der mobile Hochwasserschutz an der historischen Wurstkuchl unterhalb der Steinernen Brücke wieder abgebaut worden. Jetzt stehen hier lediglich Absperrgitter, die verhindern sollen, dass Schaulustige in die Donau fallen.