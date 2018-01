Meldestufe 3 in Kelheim Donau-Pegelstände sind in Ostbayern gestiegen

Wie erwartet sind die Donau-Pegelstände über Nacht in Ostbayern gestiegen. In Kelheim gilt die Meldestufe 3, hier wurde der Hochwasserschutz aufgebaut. In Regensburg, Straubing und Pfelling (Lkr. Straubing-Bogen) wurde Meldestufe 2 erreicht.

Wie vorhergesagt sind in der Nacht die Pegelstände der Donau wegen des Tauwetters gestiegen.

Hochwasserschutz am Kloster Weltenburg

An der Donau in Kelheim gilt die Meldestufe 3. Am berühmten Kloster Weltenburg wurde bereits gestern der Hochwasserschutz aufgebaut. Meldestufe 3 bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke und überörtlich wichtige Straßen überflutet werden - in Kelheim ist dann immer die Asamstraße im Ortsteil Weltenburg betroffen. Das Landratsamt teilte mit, dass ein Krisenstab eingerichtet wird, sobald sich "kritische Wasserstände" abzeichnen. Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Die Pegelstände werden voraussichtlich nicht die höchste Meldestufe 4 erreichen.

Wasser an der Wurstkuchl

An der Eisernen Brücke in Regensburg wurde Meldestufe 2 erreicht. An der historischen Wurstkuchl unterhalb der Steinernen Brücke steht das Wasser, hier wird derzeit der Hochwasserschutz aufgebaut.

Meldestufe 2 in Straubing und Pfelling

Zwischen Regensburg und Passau wird höchstens mit Meldestufe 2 gerechnet. Das bedeutet, dass Äcker überflutet werden und es zu leichten Verkehrsbehinderungen kommt. Am frühen Morgen wurde dieser Pegelstand bereits in Straubing sowie in Pfelling (Ortsteil der Stadt Bogen, Lkr. Straubing-Bogen) erreicht.