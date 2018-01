"Schmidt muss weg" Demonstration in Passau für die Agrarwende

Rund 2.000 Menschen demonstrierten am Mittag in Passau für umweltverträgliche Landwirtschaft und gegen den Einfluss der Agrarlobby auf die Politik. Ihr Ärger richtete sich vor allem gegen den geschäftsführenden Bundeslandwirtschaftsminister.

"Schmidt muss weg", skandierten die Demonstranten immer wieder. Nach einer Kundgebung im Passauer Klostergarten marschierten die Demonstranten – angeführt von einem Traktoren-Konvoi – durch die Stadt in Richtung Fernsehturm. Dort fand die Abschlusskundgebung statt.

Das Aktionsbündnis "Wir haben es satt – auch in Niederbayern", allen voran die ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete und jetzt parteifreie Umweltpolitikerin Halo Saibold, hatte zu der Protestaktion eingeladen.

"Wir haben es satt, dass Politiker überwiegend im Interesse der Großindustrie handeln und entscheiden. So wie Landwirtschaftsminister Schmidt, der der Zulassung des krebserregenden Glyphosats zugestimmt hat. Deswegen: Schmidt muss weg!" Saibold bei der Kundgebung

Saibold kritisierte auch den Flächenverbrauch in Bayern und die Nahrungsmittelindustrie, die nach den Worten Saibolds in "ungezügelten Mengen allein nach dem Motto 'maximaler Gewinn, ansonsten billig, billig, billig'" produziere.

BUND-Vertreter warnt vor Bienensterben und Vernichtung bäuerlicher Existenzen

Karl Haberzettl vom Bund Naturschutz plädierte in seiner Rede "für eine Zukunft auf dem Land und im Land".

"Wir werden Äcker und Teller nicht der Agrarindustrie überlassen. Der Einstieg in die Agrarwende muss mit dem Ausstieg aus der Pestizidnutzung beginnen." Haberzettl bei der Kundgebung

Glyphosat lasse Insekten und Bienen sterben. In einem gesunden Kreislaufsystem gehörten Tierhaltung und Landwirtschaft zusammen. Zu Wort kamen auch Vertreter der Imkerei und Bio-Landwirtschaft. Sie warnten unter anderem vor dem dramatischen Insektenrückgang und vor dem Sterben bäuerlicher Existenzen. Das Motto "Wachsen oder Weichen" habe in den letzten Jahrzehnten etwa 1,2 Millionen bäuerliche Existenzen vernichtet, so Biobauer Alois Aigner aus Reisbach. In einer unheiligen Allianz mit der Agrarindustrie gehe die Führungsspitze des Bauernverbandes weiter diesen verhängnisvollen Weg.

Protestnote an Markus Söder

Das Aktionsbündnis verfasste auch eine an den designierten bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) gerichtete Resolution. Darin wird u. a. die Abschaffung der Massentierhaltung, ein Verbot von Glyphosat, die Eindämmung des Flächenverbrauchs und die Förderung der biologischen Landwirtschaft gefordert. Halo Saibold und Karl Haberzettl übergaben des 12-Punkte-Papier persönlich an Söder, der Ehrengast beim Neujahrsempfang der Passauer CSU war. Söder versprach, die Anliegen in Berlin weiterzugeben und sich vor allem des Problems Glyphosat anzunehmen.