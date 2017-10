Deutschlandweite Aktion Gegen Massentierhaltung: Bund Naturschutz demonstriert in Ortenburg

Der Bund Naturschutz demonstriert am Mittag deutschlandweit für ein Ende der Massentierhaltung. Die zentrale Veranstaltung für Bayern findet dazu in Dorfbach bei Ortenburg (Lkr. Passau) statt.

Die Demo findet in Dorfbach statt, weil hier ein Landwirt seine Massentierhaltungsanlage von bisher 180.000 Legehennen auf 360.000 Tiere erweitern will. Der Gemeinderat hat der Aufstellung eines Bebauungsplanes bereits zugestimmt. Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt.

Bund Naturschutz will Koalitionsgespräche beeinflussen

Der Bund Naturschutz sehe mit Sorge, dass auch in Bayern immer größere Stallanlagen wie in Dorfbach gebaut werden dürfen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Forderung: Ein langfristiger Plan der Bundesregierung zum Ausstieg aus der industriellen Massentierhaltung muss her. Dieser Plan solle bei den Sondierungsgesprächen für eine Regierungskoalition festgelegt werden. Der Bund Naturschutz fordert ein "Bekenntnis zum Umbau der Tierhaltung".

Demo vor der geplanten Stallanlage

Den Naturschützern geht es unter anderem um die gesetzliche Pflicht zur Haltungskennzeichnung tierischer Produkte, ein Verbot von Reserveantibiotika in der Tierhaltung und ein Ende des sogenannten Küken-Schredderns.

Die Protestaktion mit Bannern, Schildern und in Tierkostümen verkleideten Teilnehmern beginnt um 11.30 Uhr in der Nähe der geplanten Stallanlage.