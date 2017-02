Nach Eisregen in Ostbayern Keine Hochwassergefahr durch Tauwetter

Nach dem heftigen Eisregen in Ostbayern steigen nun die Temperaturen wieder und es setzt langsam Tauwetter ein. Gefahr von Hochwasser droht aber nicht in Niederbayern, teilt das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf mit.

An den größeren Flüssen habe man keine Probleme, sagt Behördenleiter Michael Kühberger. Erst wenn der Schnee schlagartig abschmelze und noch starke Regenfälle dazu kämen, könne es Probleme geben.

Keine heiklen Stellen bekannt

Auch das Eis auf den großen Flüssen stelle keine große Gefahr dar, so Kühberger.

"Wenn es ein paar Tage warm ist und das Eis weiter abschmilzt, wird es keine Probleme geben. Uns sind keine heiklen Stellen bekannt." Michael Kühberger, Behördenleiter

Lediglich an kleineren Bachläufen könne Schnee und Eis zu Verstopfungen in den Bachläufen führen, sagt Kühberger.

Blitzeis in Ostbayern

Seit Montagnacht hatte langanhaltender Regen auf gefrorenem Boden für Blitzeis und spiegelglatte Straßen in Niederbayern und der Oberpfalz gesorgt. Am Dienstag kam es deswegen zu über 250 Unfällen. Die Notaufnahmen der Kliniken arbeiteten unter Hochdruck, auch Räum- und Streudienste waren unermüdlich im Einsatz. Trotzdem fielen zahlreiche Schulen und Unis in Ostbayern aus. Auch im öffentlichen Nahverkehr kam es zu Ausfällen und Verspätungen. Erst im Laufe des Dienstagnachmittags beruhigte sich die Lage.