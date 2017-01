Busunfall bei Mainburg 15 Verletzte und 45.000 Euro Schaden

Die 43 Jahre alte Fahrerin eines VW Sharan war aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und damit auf die Gegenfahrbahn geraten und dann mit dem entgegenkommenden Bus zusammengestoßen. Das teilte die Polizei mit.

Der Van wurde durch die Wucht des Aufpralls an den rechten Straßenrand geschleudert, wo er auf einem Gehweg zum Liegen kam. Die 43-Jährige und ihre beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren, die mit im Auto saßen, wurden schwer verletzt. Per Hubschrauber kamen sie in ein Krankenhaus.

Elf Schulkinder verletzt

Auch der 56 Jahre alte Schulbusfahrer, der laut Polizei seinen Bus noch abbremsen, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern konnte, wurde leicht verletzt. Auch elf der 13 Schulkinder, die im Bus saßen, erlitten leichte Verletzungen. Neun von ihnen konnten aber - ebenso wie der Busfahrer - nach einer ambulanten Behandlung vor Ort nach Hause. Zwei Kinder mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Van wurde im Fahrerbereich komplett zerstört, der Bus des Münchner Verkehrsverbundes wurde ebenfalls vorne links schwer beschädigt. Die B301 war bis zum frühen Abend gesperrt.