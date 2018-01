Bund Naturschutz "Bayerische Zwischenlager sind nicht ausreichend geschützt"

Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) sieht die Sicherheit atomarer Zwischenlager gefährdet. Die Lager an den Standorten Essenbach bei Landshut, Gundremmingen und Grafenrheinfeld seien gegen einen Flugzeugabsturz oder einen Terroranschlag nicht geschützt, heißt es in einer aktuellen Studie. Das Umweltministerium in München weist die Kritik der Naturschützer zurück.

Die atomaren Zwischenlager in Bayern sind nicht ausreichend gegen einen Flugzeugabsturz oder einen Terroranschlag geschützt, sagt der Bund Naturschutz. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie zur Sicherheit der Zwischenlager, die die Physikern Oda Becker im Auftrag des BN erstellt hat. Der Umweltverband fordert deshalb von der Politik ein neues Konzept für die Endlagerung von Atommüll. Die laufenden Genehmigungen für die Zwischenlager müssten aufgemacht und neue Genehmigungsverfahren gestartet werden, um die Sicherheit zu prüfen, sagte BN-Klimaschutzreferent Herbert Barthel am Vormittag in Landshut.

Zwischenlager für 100 Jahre?

Dem Gesetz nach soll es bis 2050 ein Endlager für Atommüll in Deutschland geben. Die Zwischenlager seien entsprechend darauf ausgerichtet, dass sie für 40 Jahre dicht bleiben - weil der Müll danach in ein Endlager kommen soll. "Damit rechnen Experten jedoch nicht", sagte Becker. Die Zwischenlager seien für 40 Jahre sicher, gebraucht würden sie vielleicht 100 Jahre. Auch gegen Angriffe von außen müssten die Zwischenlager geschützt werden. Es sei zum Beispiel nicht geprüft worden, ob die Dichtungen der Castor-Behälter deutlich länger als die 40 Jahre halten, für die das Zwischenlager genehmigt worden ist. Einem Terroranschlag oder Flugzeugabsturz würden sie nicht standhalten. Neue Mauern wie beim Zwischenlager am Standort Isar reichten nicht aus. Die Bundesregierung erwecke den Eindruck, sie habe alles im Griff, das sei aber nicht so, kritisierte die Physikerin.

"Sicherheitsfragen müssen geprüft werden"

Der radioaktive Atommüll werde weit über die genehmigte Zeit hinaus in den Zwischenlagern bleiben, sagte Edo Günther, Sprecher des Bundesarbeitskreises Atomenergie und Strahlenschutz des BN. Die ersten Genehmigungen liefen 2036 aus. "Die Fragen der Sicherheit müssen jetzt angegangen werden." An der Erarbeitung eines neuen Konzeptes müsste die Öffentlichkeit beteiligt werden.

Naturschützer üben seit Jahren Kritik

Der Bund Naturschutz übt seit Jahren Kritik am Zwischenlager in Essenbach bei Landshut mit dem Namen Bella. So wird unter anderem moniert, dass das Lager im Bereich der Einflugschneise des Großflughafens München liegt. Ein Flugzeugabsturz könnte aus Sicht der Kernkraftgegner zu einer regionalen Katastrophe führen. Ende des vergangenen Jahres standen mehr als 40 Behälter mit verbrauchten Brennelementen im Zwischenlager. Bis zu 152 dürfen es laut Genehmigung sein. Die Laufzeit von Bella ist derzeit bis zum Jahr 2047 begrenzt. Kritiker fürchten schon lange, dass es noch länger betrieben werden muss, weil es bislang kein Endlager gibt.

Umweltministerium weist Kritik zurück

Bayerns Umweltministerium hat die Kritik des Bund Naturschutz an den Brennelement-Zwischenlagern im Freistaat zurückgewiesen. Es sei unredlich, mit den Ängsten der Menschen zu spielen, so ein Sprecher des Ministeriums. Die Standortzwischenlager in Bayern seien vom damaligen Bundesamt für Strahlenschutz bestandskräftig genehmigt worden. In diesen Verfahren wurden auch terroristische Angriffe sowie ein erzwungener Flugzeugabsturz bewertet, so der Sprecher. Dabei sei der ausreichende Schutz nachgewiesen worden.