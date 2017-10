Flammen im Wissenschaftszentrum Feuer mit Großbrand in Straubing verursacht fünf Millionen Euro Schaden

Großbrand und Feuerwehreinsatz in der Nacht in der Straubinger Innenstadt: Ein fast fertig saniertes Gebäude des Wissenschaftszentrums wurde ein Raub der Flammen. Die Polizei schätzt den Schaden durch das Feuer in Straubing auf mindestens fünf Millionen Euro.

Von: Tobias Dörges