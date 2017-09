Trimediale Berichterstattung Neues BR-Korrespondentenbüro in Passau

Am Mittag ist im Beisein zahlreicher Ehrengäste offizielle Neueröffnung. Der Bayerische Rundfunk hat einen Komplettumbau des denkmalgeschützten Gebäudes in der Passauer Fußgängerzone durch den Eigentümer genutzt, um das Raumkonzept in den angemieteten Räumlichkeiten zu modifizieren.

In Zukunft flexibeler reagieren

Journalisten können hier ab jetzt gleichzeitig für die Ausspielwege Online, Hörfunk und Fernsehen arbeiten. So kann der BR flexibel auf aktuelle Anlässe und Extremlagen in der Region reagieren, wie das etwa beim Hochwasser im Jahr 2013 oder zuletzt bei der Sturmkatastrophe im August 2017 der Fall war.

Regionalkompetenz stärken

Der stellvertretende Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens, Matthias Keller-May, der die Koordination der Regionalstudios und Korrespondentenbüros des BR verantwortet, freut sich über die neuen Möglichkeiten in Passau.

"Mit dem Umbau des Büros und der Neubesetzung der Korrespondentenstelle in Passau stärken wir weiter die Regionalkompetenz des BR. Gerade in Passau, diesem lebendigen und kreativen Regionalzentrum, ist die Präsenz des BR unheimlich wichtig." Matthias Keller-May, Stellvertretender Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens

Martin Gruber - Korrespondent in Passau Seit Oktober 2016 ist Martin Gruber Korrespondent in Passau. Gruber war vorher neun Jahre lang Korrespondent in der Oberpfalz. Jetzt umfasst sein Berichtsgebiet Stadt und Landkreis Passau sowie den Landkreis Freyung-Grafenau und die Grenzregion in Österreich. Seine Aufgabe: Für nahezu alle Kanäle und Wellen des BR über die Themen der Region trimedial zu berichten. Außerdem ist der Korrespondent BR-Repräsentant in der Region und Anlaufstation für alle möglichen Fragen und Themenvorschlägen von Hörer, Zuschauern und Lesern.

Büro 1979 eröffnet

Das Korrespondentenbüro Passau wurde 1979 eröffnet. Die Bandbreite der Berichterstattung reicht von historischen Marksteinen wie der DDR-Flucht nach der Grenzöffnung in Ungarn 1989, der Grenzöffnung zu Tschechien im selben Jahr oder den Flüchtlingsstrom im Sommer und Herbst 2015, über die alljährliche Berichterstattung über den Politischen Aschermittwoch bis hin zu kulturellen Großprojekten wie der Landesausstellung in Aldersbach im Jahr 2016. Auch regionale Diskussionen wie der Streit um die "Neue Mitte" in Passau oder die Entwicklung des Nationalparks Bayerischer Wald fanden aus dem Korrespondentenbüro Passau ihren Weg in die bayerischen oder bundesdeutschen Rundfunknachrichten.