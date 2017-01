Verwaltungsgericht Regensburg Bodenmais klagt erfolgreich gegen Asylunterkunft

Das Verwaltungsgericht Regensburg hatte heute die Klage der Gemeinde gegen den Bauvorbescheid verhandelt und am Ende geurteilt, dass der Vorbescheid aufgehoben ist.

Die Begründung des Gerichts war laut Bürgermeister Joli Haller (CSU) die Größe des Baukörpers, der sich nicht in die vorhandene Bebauung einfüge. Der 45 mal zwölf Meter große, mehrstöckige Neubau wäre zu groß für die vorhandene Bebauung in dem kleinen Dorf. "Die Gemeinde hat Recht erhalten", sagte Bürgermeister Haller.

"Wir sind sehr zufrieden, dass das Gericht unseren Argumenten gefolgt ist." Bürgermeister Joli Haller

Die Klage richtete sich gegen das Landratsamt Regen, das den Bauvorbescheid aus rechtlichen Gründen genehmigt hatte. Ein Investor wollte das ehemalige Gasthaus Jägerhof abreißen und an seiner Stelle eine größere Asylunterkunft errichten.

Da derzeit kaum Flüchtlinge in Niederbayern ankommen, schwenkte er später zum Plan um, dort Wohnungen für anerkannte Asylbewerber zu bauen. Für wie viele Menschen das Haus gedacht war, war nicht klar. Das Dorf Mais, das zum Urlaubsort Bodenmais gehört, hat nur rund 200 Einwohner.

Ähnliche Klage im Kreis Regen erfolglos

In einem ähnlichen Fall - auch im Landkreis Regen - hatte das Verwaltungsgericht Regensburg im vergangenen Jahr für eine große Asylunterkunft entschieden, die inzwischen auch in Betrieb ist. Damals hatte die Dorfgemeinschaft von Poschetsried, vertreten durch eine direkte Anliegerin, gegen eine Gemeinschaftsunterkunft für 120 Flüchtlinge geklagt. Die Argumente waren ähnlich: Auch hier fanden die Kläger die Unterkunft zu groß für den Ortsteil, der am Stadtrand von Regen liegt. Die Klage blieb erfolglos.