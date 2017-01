50 Jahre Produktion in Dingolfing BMW feiert sein größtes Werk in Europa

Stolz präsentierte sich heute BMW in Dingolfing: Alle 36 Sekunden rollt hier ein Auto vom Band, es ist das größte Werk des Autobauers in Europa. Das beeindruckte auch Ministerpräsident Seehofer (CSU). Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen des Dingolfinger BMW-Werks würdigte er die Verdienste des Unternehmens für Niederbayern.

In Anwesenheit des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) sagte BMW-Chef Harald Krüger, es sei mutig gewesen, 1967 die Goggomobil-Fabriken von Hans Glas in Dingolfing und Landshut zu übernehmen und sich in Niederbayern anzusiedeln. Heute spielten die beiden Werke als Kompetenzzentren für Leichtbau und Elektromobilität eine Schlüsselrolle im BMW-Konzern, so Krüger.

"Initialzündung für strukturschwache Region"

BMW beschäftigt in Dingolfing und Landshut 22.000 Mitarbeiter, hat über zehn Milliarden Euro investiert und inzwischen zehn Millionen Fahrzeuge gebaut. "Alle 36 Sekunden rollt hier ein Auto vom Band", sagte Krüger. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) sagte: "Jeder fünfte BMW, der weltweit verkauft wird, ist ein Niederbayer."

Seehofer sagte, die Übernahme der Glas-Autofabriken durch BMW sei eine Initialzündung für die damals strukturschwache Region gewesen, wo im Winter 20 Prozent Arbeitslosigkeit geherrscht habe. Heute herrsche Vollbeschäftigung.

Seehofer "Das beste Automobilwerk"

Ministerpräsident in einem Goggomobil.

Der 1,93 Meter große Seehofer zeigte bei dem Festakt auch die Praxistauglichkeit des früher in Dingolfing gebauten Goggomobils, indem er sich offenbar mühelos auf den Beifahrersitz schwang. Er dankte dem anwesenden, inzwischen 88-jährigen früheren BMW-Chef Eberhard von Kuenheim für seinen damaligen Mut und seinen Nachfolgern für ihre Standort-Treue. Es sei eine grandiose Erfolgsgeschichte geworden: Dingolfing sei heute "das beste Automobilwerk", ganz Bayern sei stolz auf das Aushängeschild BMW.

In Dingolfing laufen jährlich 360.000 BMWs von der 3er- bis zur 7er-Baureihe vom Band. Dingolfing ist "das Schlüsselwerk bei den Plänen des Unternehmens für das Modellangebot in der Ober- und Luxusklasse", sagte Vorstandschef Krüger.

Größtes BMW-Werk in Europa

In den beiden niederbayerischen Werken baut BMW auch Elektromotoren und Batterien für seine Elektro- und Hybridautos. Zudem ist es das zentrale Ersatzteillager für die BMW-Händler weltweit. Bis vor zwei Jahren war Dingolfing das weltweit größte BMW-Werk. Inzwischen ist Spartanburg in den USA, wo BMW fast alle SUVs baut, die größte BMW-Fabrik.