"Blow-Ups" auf ostbayerischen Autobahnen Autobahndirektion rechnet mit keinen Problemen

In den vergangenen Sommern haben Warnungen vor plötzlich auftretenden "Blow-Ups" immer wieder für Tempolimits auf den Autobahnen in Ostbayern gesorgt. Dieses Jahr rechnet die Autobahndirektion Südbayern mit keinen größeren Problemen.

Seit 2014 wurden auf den Betonplattenabschnitten der A3, A92 und zuletzt der A93 in allen kritischen Abschnitten Entlastungsstreifen eingesetzt, erklärte Josef Seebacher, der Sprecher der Autobahndirektion.

Verstärkt Kontrollfahrten

Diese fünf Meter breiten Streifen verringern den Druck, der beim Ausdehnen der Betonplatten entsteht. Anstatt dass eine Betonplatte plötzlich aufspringt, wölbt sich maximal der innerhalb der Streifen verwendete Asphalt auf - und kann dann abgefräst werden. Seebacher zufolge finden aktuell wieder verstärkt Kontrollfahrten statt, jedoch dürften auch die neuen Streifen auf der A93 inzwischen schon ihre größte Aufwölbung hinter sich haben, sodass kaum mehr nachgefräst werden dürfte.

Sogenannte "Blow-Ups", also plötzlich hochspringende Betonplatten oder Betonplattenteile, hatten in der Vergangenheit mehrere Unfälle zur Folge. Entstehen können sie ab einer Temperatur von etwa 28 Grad, insbesondere in der ersten Jahreshälfte, wenn die Temperatur stärker schwankt.

Die Autobahndirektion will in den kommenden Jahren die Zahl der Autobahnkilometer mit Betonplatten in Bayern zurückschrauben. Aktuell wird zum Beispiel die Fahrbahn auf der A92 bei Erding erneuert.

